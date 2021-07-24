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В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности на ближайшие дни

Автор: РБК-Украина

В течение ближайших дней в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели призывают быть крайне осторожными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Так, 24-26 июля чрезвычайная пожарная опасность

  • в восточных областях,
  • Волынской области,
  • Житомирской области,
  • Крыма.

26 июля:

  • во Львовской,
  • Тернопольской,
  • Хмельницкой,
  • Винницкой,
  • Сумской,
  • Николаевской областях

"Такой неутешительный прогноз не только повлечет неудобства для граждан, но еще и создает предпосылки для резкого увеличения количества возгораний на территории Украины", - предупреждают спасатели.

В ГСЧС отмечают, что причинами масштабных пожаров в природных экосистемах чаще всего являются последствия человеческого легкомыслия. Именно граждане довольно часто пренебрегают правилами пожарной безопасности, особенно во время объявления пожароопасного периода, выбрасывая окурки на обочины дорог, оставляя мусор в лесах или сжигая его на приусадебных участках.

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