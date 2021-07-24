В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности на ближайшие дни

Так, 24-26 июля чрезвычайная пожарная опасность

в восточных областях,

Волынской области,

Житомирской области,

Крыма.

26 июля:

во Львовской,

Тернопольской,

Хмельницкой,

Винницкой,

Сумской,

Николаевской областях

"Такой неутешительный прогноз не только повлечет неудобства для граждан, но еще и создает предпосылки для резкого увеличения количества возгораний на территории Украины", - предупреждают спасатели.

В ГСЧС отмечают, что причинами масштабных пожаров в природных экосистемах чаще всего являются последствия человеческого легкомыслия. Именно граждане довольно часто пренебрегают правилами пожарной безопасности, особенно во время объявления пожароопасного периода, выбрасывая окурки на обочины дорог, оставляя мусор в лесах или сжигая его на приусадебных участках.