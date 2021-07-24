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В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки на найближчі дні

Автор: РБК-Україна

Протягом найближчих днів в Україні оголошений надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники закликають бути вкрай обережними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Так, 24-26 липня надзвичайна пожежна небезпека

  • у східних областях,
  • Волинській області,
  • Житомирській області,
  • Криму.

26 липня:

  • у Львівській,
  • Тернопільській,
  • Хмельницькій,
  • Вінницькій,
  • Сумській,
  • Миколаїській областях

"Такий невтішний прогноз не лише спричинить незручності для громадян, а ще й створює передумови для різкого збільшення кількості загорянь на території України", - попереджають рятувальники.

У ДСНС зазначають, що причинами масштабних пожеж у природних екосистемах найчастіше є наслідки людської легковажності. Саме громадяни досить часто нехтують правилами пожежної безпеки, особливо під час оголошення пожежонебезпечного періоду, викидаючи недопалки на узбіччя доріг, залишаючи сміття у лісах або спалюючи його на присадибних ділянках.

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