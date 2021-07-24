В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки на найближчі дні

Протягом найближчих днів в Україні оголошений надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники закликають бути вкрай обережними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Так, 24-26 липня надзвичайна пожежна небезпека
26 липня:
"Такий невтішний прогноз не лише спричинить незручності для громадян, а ще й створює передумови для різкого збільшення кількості загорянь на території України", - попереджають рятувальники.
У ДСНС зазначають, що причинами масштабних пожеж у природних екосистемах найчастіше є наслідки людської легковажності. Саме громадяни досить часто нехтують правилами пожежної безпеки, особливо під час оголошення пожежонебезпечного періоду, викидаючи недопалки на узбіччя доріг, залишаючи сміття у лісах або спалюючи його на присадибних ділянках.