В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности на ближайшие дни
В течение ближайших дней в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели призывают быть крайне осторожными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Так, 24-26 июля чрезвычайная пожарная опасность
- в восточных областях,
- Волынской области,
- Житомирской области,
- Крыма.
26 июля:
- во Львовской,
- Тернопольской,
- Хмельницкой,
- Винницкой,
- Сумской,
- Николаевской областях
"Такой неутешительный прогноз не только повлечет неудобства для граждан, но еще и создает предпосылки для резкого увеличения количества возгораний на территории Украины", - предупреждают спасатели.
В ГСЧС отмечают, что причинами масштабных пожаров в природных экосистемах чаще всего являются последствия человеческого легкомыслия. Именно граждане довольно часто пренебрегают правилами пожарной безопасности, особенно во время объявления пожароопасного периода, выбрасывая окурки на обочины дорог, оставляя мусор в лесах или сжигая его на приусадебных участках.