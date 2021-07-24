В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки на найближчі дні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

Так, 24-26 липня надзвичайна пожежна небезпека

у східних областях,

Волинській області,

Житомирській області,

Криму.

26 липня:

у Львівській,

Тернопільській,

Хмельницькій,

Вінницькій,

Сумській,

Миколаїській областях

"Такий невтішний прогноз не лише спричинить незручності для громадян, а ще й створює передумови для різкого збільшення кількості загорянь на території України", - попереджають рятувальники.

У ДСНС зазначають, що причинами масштабних пожеж у природних екосистемах найчастіше є наслідки людської легковажності. Саме громадяни досить часто нехтують правилами пожежної безпеки, особливо під час оголошення пожежонебезпечного періоду, викидаючи недопалки на узбіччя доріг, залишаючи сміття у лісах або спалюючи його на присадибних ділянках.