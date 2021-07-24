ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки на найближчі дні

Новость на русском →
Субота 24 липня 2021 13:33
В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки на найближчі дні Фото: в Україні оголошений надзвичайний рівень пожежної небезпеки (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Протягом найближчих днів в Україні оголошений надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники закликають бути вкрай обережними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Так, 24-26 липня надзвичайна пожежна небезпека

  • у східних областях,
  • Волинській області,
  • Житомирській області,
  • Криму.

26 липня:

  • у Львівській,
  • Тернопільській,
  • Хмельницькій,
  • Вінницькій,
  • Сумській,
  • Миколаїській областях

"Такий невтішний прогноз не лише спричинить незручності для громадян, а ще й створює передумови для різкого збільшення кількості загорянь на території України", - попереджають рятувальники.

У ДСНС зазначають, що причинами масштабних пожеж у природних екосистемах найчастіше є наслідки людської легковажності. Саме громадяни досить часто нехтують правилами пожежної безпеки, особливо під час оголошення пожежонебезпечного періоду, викидаючи недопалки на узбіччя доріг, залишаючи сміття у лісах або спалюючи його на присадибних ділянках.

Читайте РБК-Україна в Google News
пожарная опасность Погода
NEWS
На Олімпіаді в Токіо здобули перші медалі: хто ці спортсмени
На Олімпіаді в Токіо здобули перші медалі: хто ці спортсмени
DAILY
В обхід України. Як США і Німеччина вирішили долю "Північного потоку-2"
Мілан Лєліч, Владислав Красінський В обхід України. Як США і Німеччина вирішили долю "Північного потоку-2"