В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности на следующие три дня

В Украине в ближайшие дни ожидается жаркая погода. Синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в ряде областей.
Так, 23-25 июня в западных, северных и восточных будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
В частности, пожарная опасность угрожает жителям Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Волынской, Львовской и Закарпатской областей.
II степень (оранжевый) уровень опасности означает, что погодные условия опасны, несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений.
Ранее сообщалось, что погода в Украине станет еще жарче в среду, 23 июня. Местами температура повысится до +35 градусов, однако есть вероятность локальных дождей с грозами.