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В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки на наступні три дні

Автор: РБК-Україна

В Україні найближчими днями очікується спекотна погода. Синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки в низці областей.

Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Так, 23-25 червня в західних, північних та східних переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Зокрема, пожежна небезпека загрожує жителям Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Житомирської, Рівненської, Хмельницької, Тернопільської, Волинської, Львівскої та Закарпатської областей.

II ступінь (помаранчевий) рівень небезпечності означає, що погодні умови небезпечні, несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні стане ще спекотнішою у середу, 23 червня. Місцями температура підвищиться до +35 градусів, проте є ймовірність локальних дощів з грозами.

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