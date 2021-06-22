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В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности на следующие три дня

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Вторник 22 июня 2021 13:23
В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности на следующие три дня Фото: пожарную опасность объявили в Украине на ближайшие три дня (фото facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Украине в ближайшие дни ожидается жаркая погода. Синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в ряде областей.

Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Так, 23-25 июня в западных, северных и восточных будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В частности, пожарная опасность угрожает жителям Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Волынской, Львовской и Закарпатской областей.

II степень (оранжевый) уровень опасности означает, что погодные условия опасны, несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений.

Ранее сообщалось, что погода в Украине станет еще жарче в среду, 23 июня. Местами температура повысится до +35 градусов, однако есть вероятность локальных дождей с грозами.

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