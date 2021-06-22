ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки на наступні три дні

Новость на русском →
Вівторок 22 червня 2021 13:23
В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки на наступні три дні Фото: пожежну небезпеку оголосили в Україні на найближчі три дні (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

В Україні найближчими днями очікується спекотна погода. Синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки в низці областей.

Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Так, 23-25 червня в західних, північних та східних переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Зокрема, пожежна небезпека загрожує жителям Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Житомирської, Рівненської, Хмельницької, Тернопільської, Волинської, Львівскої та Закарпатської областей.

II ступінь (помаранчевий) рівень небезпечності означає, що погодні умови небезпечні, несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні стане ще спекотнішою у середу, 23 червня. Місцями температура підвищиться до +35 градусів, проте є ймовірність локальних дощів з грозами.

Читайте РБК-Україна в Google News
пожарная опасность Погода
NEWS
Менше 300: в Україні виявили мінімум нових випадків коронавірусу з початку року
Менше 300: в Україні виявили мінімум нових випадків коронавірусу з початку року
DAILY
Дружба за розрахунком. Як Ахметов вибудовує відносини з владою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Дружба за розрахунком. Як Ахметов вибудовує відносини з владою