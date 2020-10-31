В Украине обьявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

Фото: тушение пожара в Житомирской области (dsns.gov.ua)

В субботу, 31 октября, синоптики объявили в Украине чрезвычайный уровень пожарной опасности. Пожары возможны преимущественно в восточных областях.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По информации УкрГидрометцентра, 31 октября в большинстве районов восточных областей и Днепропетровской чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, спасатели в Украине зафиксировали более 90 тысяч пожаров за 2020 год. Жертвами огня стали более тысячи человек.

Также РБК-Украина писало, что 31 октября в Карпатах, в результате прохождения фронта, ожидаются значительные осадки в виде дождя. В высокогорье Карпатских гор ожидается до 10 см снега.

Кроме того, в Карпатах в понедельник, 19 октября, выпал снег. На горнолыжном курорте Драгобрат намело около 5-7 сантиметров.