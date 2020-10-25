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В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

Автор: Максим Зайченко

В Украине до 27 октября объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Высокая вероятность возникновения пожаров сохранится в Одесской области и на востоке страны.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"С 24 по 27 октября в большинстве районов восточных и Одесской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Украине проходят местные выборы. В связи с этим подразделения ГСЧС перешли на усиленный режим работы.

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Ранее Министерство внутренних дел также объявило, что переходит на усиленный режим службы перед местными выборами. Планировалось привлечь авиацию.

Отметим, согласно данным Укргидрометцентра, сегодня погода в Украине будет дождливой лишь на западе, а в остальных регионах ожидается переменная облачность. Столбики термометров покажут до +22 тепла.

Кроме этого, ранее РБК-Украина писало, что в Обухове Киевской области произошел пожар на утилизационном предприятии на улице Промышленная.

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