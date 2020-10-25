В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

В Україні до 27 жовтня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Висока ймовірність виникнення пожеж збережеться в Одеській області та на сході країни.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"З 24 по 27 жовтня у більшості районів східних та Одеської областей, збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в Україні проходять місцеві вибори. У зв'язку з цим підрозділи ДСНС перейшли на посилений режим роботи.

Раніше Міністерство внутрішніх справ оголосило, що переходить на посилений режим служби перед місцевими виборами. Планувалося залучити авіацію.

Зазначимо, згідно з даними Укргідрометцентру, сьогодні погода в Україні буде дощовою лише на заході, а в інших регіонах очікується мінлива хмарність. Стовпчики термометрів покажуть до +22 тепла.

Крім цього, раніше РБК-Україна писало, що в Обухові Київської області сталася пожежа на утилізаційному підприємстві на вулиці Промислова.