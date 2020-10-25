ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Україна , Неділя 25 жовтня 2020 08:34
В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Фото: рятувальники (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

В Україні до 27 жовтня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Висока ймовірність виникнення пожеж збережеться в Одеській області та на сході країни.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"З 24 по 27 жовтня у більшості районів східних та Одеської областей, збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в Україні проходять місцеві вибори. У зв'язку з цим підрозділи ДСНС перейшли на посилений режим роботи.

Раніше Міністерство внутрішніх справ оголосило, що переходить на посилений режим служби перед місцевими виборами. Планувалося залучити авіацію.

Зазначимо, згідно з даними Укргідрометцентру, сьогодні погода в Україні буде дощовою лише на заході, а в інших регіонах очікується мінлива хмарність. Стовпчики термометрів покажуть до +22 тепла.

Крім цього, раніше РБК-Україна писало, що в Обухові Київської області сталася пожежа на утилізаційному підприємстві на вулиці Промислова.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події ДСНСпожарная опасность

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся