В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

Спасатели призывают украинцев придерживаться правил безопасности в экосистемах во время пожароопасного периода. В Украине 2-4 сентября объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Так, высокий риск возникновения пожаров на открытых территориях будет наблюдаться в южной части, восточных, центральных областях и в большинстве районов Сумской и Хмельницкой областей.
В течение пожароопасного периода запрещается:
Напомним, сегодня западные области укроет дождями, а на всей остальной территории ожидается сухая и жаркая погода. Температура воздуха в Украине будет колебаться от +22 +36 тепла.