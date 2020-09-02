ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

Украина, Среда 02 сентября 2020 15:50
В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
Фото: лесной пожар (cv.dsns.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Спасатели призывают украинцев придерживаться правил безопасности в экосистемах во время пожароопасного периода. В Украине 2-4 сентября объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, высокий риск возникновения пожаров на открытых территориях будет наблюдаться в южной части, восточных, центральных областях и в большинстве районов Сумской и Хмельницкой областей.

В течение пожароопасного периода запрещается:

  • посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;
  • разводить костры в лесу и лесопосадках;
  • заезжать автомобилем в лес;
  • курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;
  • оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
  • охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;
  • создавать свалки, и сжигать отходы.

Напомним, сегодня западные области укроет дождями, а на всей остальной территории ожидается сухая и жаркая погода. Температура воздуха в Украине будет колебаться от +22 +36 тепла.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины пожарГСЧС
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь