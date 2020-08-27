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В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 27 августа, в центральных, южных, восточных и западных областях.ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели отмечают, что в этот период увеличится риск возникновения пожаров.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Таким образом, чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в центральных, южных, восточных регионах, а также в большинстве районов Хмельницкой и Черновицкой областей.

Отметим, что самая жаркая погода сегодня ожидается на юго-западе Украины.

Напомним, 27 августа в западных, северных и некоторых центральных областях будут наблюдаться грозы и дожди, однако во всех остальных регионах ожидается сухая и жаркая погода, а температура воздуха в стране будет колебаться от +21 до +30 градусов.

Также РБК-Украина писало, что в сентябре будет наблюдаться температура на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.

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