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В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 27 серпня, у центральних, південних, східних та деяких західних областях.очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники зазначають, що у цей період збільшиться ризик виникнення пожеж.

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Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Таким чином, надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме у центральних, південних, східних регіонах, а також у більшості районів Хмельницької і Чернівецької областей.

Зазначимо, що найспекотніша погода сьогодні очікується на південному заході України.

Нагадаємо, 27 серпня у західних, північних та деяких центральних областях спостерігатимуться грози та дощі, однак у всіх інших регіонах очікується суха та спекотна погода, а температура повітря в країні коливатиметься від +21 до +30 градусів.

Також РБК-Україна писало, що у вересні буде спостерігатися температура на 1-2 градуси вище середніх багаторічних значень.

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