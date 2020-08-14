В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

От сегодня и до 17 августа в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Такие данные приводит Украинский гидрометцентр.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Таким образом, несколько дней на территории Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели отмечают, что из-за этого значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Отметим, что самая жаркая погода будет наблюдаться на южной территории Украины.

Напомним, 14 августа преимущественно на всей территории Украины будет без осадков, однако в двух восточных областях ожидаются дожди, а температура воздуха в регионах будет колебаться от +19 до +28.

Также ранее сообщалось, что в августе 2020 года средняя месячная температура будет в пределах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусов.