В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Від сьогодні до 17 серпня в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Такі данні наводить Український гідрометцентр.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Таким чином, декілька днів на території України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники наголошують, що через це значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.

Зазначимо, що найспекотніша погода спостерігатиметься на південній території України.

Нагадаємо, 14 серпня переважно на всій території України буде без опадів, однак у двох східних областях очікуються дощі, а температура повітря в регіонах коливатиметься від +19 до +28.

Також раніше повідомлялось, що у серпні 2020 року середня місячна температура буде в межах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусів.