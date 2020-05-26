В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

Сегодня, 26 мая, в Украине предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Угрозу прогнозируют в большинстве восточных районов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, сегодня в большинстве районов восточных, Ивано-Франковской и Черновицкой областей будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Такой прогноз УкрГидрометцентра.

Напомним, синоптики передают, что сегодня, 26 мая, Украину накроет дождями, а температура воздуха будет колебаться от +14 до +19.

Также сообщалось, что погода в Украине начнет меняться уже со среды, 27 мая, но до конца текущей недели существенного тепла не будет.

Кроме того, РБК-Украина ранее сообщало, что в первые дни июня в Украине установится жаркая погода до +30 градусов.