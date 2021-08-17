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В Україні оголосили надзвичайну пожежну небезпеку: які області під загрозою

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Київ, Вівторок 17 серпня 2021 08:53
В Україні оголосили надзвичайну пожежну небезпеку: які області під загрозою Фото: в Україні оголосили надзвичайну пожежну небезпеку (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики України оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Стало відомо, які областя під загрозою.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьогодні у північних, центральних, Харківській, Луганській та Рівненській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Зазначимо, 17 серпня дощі прогнозують у Волинській, Рівненській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій, Житомирській областях. В інших областях - мінлива хмарність та без опадів.

Нагадаємо, в Україні на сьогодні оголосили штормове попередження.

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