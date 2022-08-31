В Украине объяснили, зачем Россия заставила МАГАТЭ стоять в очереди за пропуском на ЗАЭС

Миссия МАГАТЭ будет стоять в очереди на пропуск в Энергодар, чтобы попасть на Запорожскую АЭС. Таким образом, РФ намеренно затягивает время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

"Российская оккупационная администрация, созданная на вновь оккупированных территориях Запорожской области, намеренно затягивает время для попадания миссии МАГАТЭ в Запорожскую АЭС", - написал он.

Следующую миссию со свободной украинской территории планируют допустить в город Энергодар только после прохождения "контроля" в общей очереди завтра.

Оккупанты, по данным Лубинца, отказываются предоставить "спецпропуск", фактически создавая искусственные препятствия для допуска.

"Российские военные сознательно угрожают участникам миссии обстрелами, обвиняя в этом украинские Вооруженные Силы. Вокруг участников миссии царит атмосфера страха. Это влияет на время пребывания и качество работы миссии в Энергодаре, а также беспристрастность и независимость ее участников", - добавляет он.

Несмотря на тот факт, что группа экспертов сформирована на самом высоком уровне и ее возглавляет гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, РФ добилась отсутствия среди 13 представителей миссии участников от таких стран как США и Великобритания.

"Мягкость международных институтов позволяет РФ все больше повышать градус напряжения вокруг крупнейшей атомной станции в Европе. Ядерный терроризм, осуществляемый страной-агрессором, продолжает нести угрозу всему миру. Надеемся, что все это будет отражено в отчете МАГАТЭ. Председатель МАГАТЭ уверен , что миссия на ЗАЭС может быть выполнена безопасно", - объясняет Лубинец.

Он подчеркнул, что Украина не может гарантировать, что РФ не предложит организовать выезд участников миссии МАГАТЭ через процедуру фильтрации, под которую по "общим правилам" ежедневно попадают тысячи украинцев, которые хотят покинуть оккупированную территорию.