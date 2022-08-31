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В Україні пояснили, навіщо Росія змусила МАГАТЕ стояти в черзі за перепусткою на ЗАЕС

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Запоріжжя, Середа 31 серпня 2022 17:27
В Україні пояснили, навіщо Росія змусила МАГАТЕ стояти в черзі за перепусткою на ЗАЕС Фото: уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець (facebook com dmytro lubinets)
Автор: Наталія Гурковська

Місія МАГАТЕ буде стояти в черзі на пропуск до Енергодару, щоб потрапити на Запорізьку АЕС. Таким чином РФ навмисно затягує час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

"Російські окупаційна адміністрація, яка створена на новоокупованих територіях Запорізької області, навмисно затягує час для потрапляння місії МАГАТЕ до Запорізької АЕС", - написав він.

Місію яка прямує з вільної української території планують допустити до міста Енергодар тільки після проходження "контролю" в загальній черзі завтра.

Окупанти, за даними Лубінця, відмовляються надати "спецперепустки", фактично створюючи штучні перепони для допуску.

"Російські військові свідомо погрожують учасникам місії обстрілами, звинувачуючи у цьому українські Збройні Сили. Навколо учасників місії панує атмосфера страху. Це впливає на час перебування та якість роботи місії в Енергодарі, а також на неупередженість та незалежність її учасників", - додає він.

Не дивлячись на той факт, що група експертів сформована на найвищому рівні і її очолює гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, РФ домоглася відсутності серед 13 представників місії учасників від таких країн як США та Велика Британія.

"М’якість міжнародних інститутів дозволяє РФ все більше підвищувати градус напруги навколо найбільшої атомної станції у Європі. Ядерний тероризм, який здійснює країна-агресор, продовжує нести загрозу всьому світу. Маємо надію, що все це буде відображено в звіті МАГАТЕ. Голова МАГАТЕ впевнений, що місію на ЗАЕС може бути виконано безпечно", - пояснює Лубінець.

Він підкреслив, що Україна не може гарантувати, що РФ не запропонує організувати виїзд учасників місії МАГАТЕ через процедуру фільтрації, під яку за "загальними правилами" щоденно потрапляють тисячі українців, які хочуть покинути окуповану територію.

Як повідомлялося, у середу, 31 серпня, Росія обстріляла Енергодар, де знаходиться Запорізька АЕС, куди саме сьогодні має прибути місія МАГАТЕ.

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