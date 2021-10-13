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В Украине общины наделили правом признавать грузы гуманитарной помощью. Подписан закон

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Киев, Среда 13 октября 2021 20:05
В Украине общины наделили правом признавать грузы гуманитарной помощью. Подписан закон Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий органам местного самоуправления оперативно признавать грузы до 22 тонн гуманитарной помощью. Документ вступит в силу через месяц со дня опубликования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О гуманитарной помощи" по оперативности принятия решений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Верховная рада приняла законопроект № 1758-ІХ 21 сентября 2021.

Документ призван обеспечить на местном уровне оперативность принятия решений о признании гуманитарной помощью грузов весом до 22 тонн. Кроме того, органы местного самоуправления определены получателями такой помощи.

Закон расширяет полномочия общин о признании гуманитарной помощью для получателей на их территории, в частности:

  • легковых автомобилей для инвалидов;
  • транспортных средств спецназначения (за исключением такси и автомобилей инкассации) для обеспечения ими бюджетных предприятий, учреждений и организаций.

"Такие транспортные средства спецназначения не могут быть отчуждены в течение 10 лет по любым гражданско-правовым договорам, кроме безвозмездной передачи другим аналогичным предприятиям", - указано в сообщении.

Кроме того, местные администрации получили право признавать гуманитарной помощью грузы весом до 5 тонн в порядке, установленном Кабинетом министров, а также грузы весом до 22 тонн, если они состоят исключительно из товаров, необходимых для предотвращения возникновения и распространения вспышек эпидемий или предназначенных для преодоления других чрезвычайных ситуаций.

Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

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