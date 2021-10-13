ru ua
Ср, 13 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

В Україні громади наділили правом визнавати вантажі гуманітарною допомогою. Підписано закон

Новость на русском →
Київ, Середа 13 жовтня 2021 20:05
В Україні громади наділили правом визнавати вантажі гуманітарною допомогою. Підписано закон Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє органам місцевого самоврядування оперативно визнавати вантажі до 22 тонн гуманітарною допомогою. Документ набуде чинності через місяць з дня опублікування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Зеленський підписав закон "Про внесення змін до закону України "Про гуманітарну допомогу" щодо оперативності прийняття рішень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Верховна рада прийняла законопроєкт № 1758-ІХ 21 вересня 2021 року.

Документ покликаний забезпечити на місцевому рівні оперативність прийняття рішень про визнання гуманітарною допомогою вантажів вагою до 22 тонн. Крім того, органи місцевого самоврядування визначені одержувачами такої допомоги.

Закон розширює повноваження громад про визнання гуманітарною допомогою для одержувачів на їх території, зокрема:

  • легкових автомобілів для інвалідів;
  • транспортних засобів спецпризначення (за винятком таксі та автомобілів інкасації) для забезпечення ними бюджетних підприємств, установ та організацій.

"Такі транспортні засоби спецпризначення не можуть бути відчужені протягом 10 років за будь-якими цивільно - правовими договорами, крім безоплатної передачі іншим аналогічним підприємствам", - зазначено в повідомленні.

Крім того, місцеві адміністрації отримали право визнавати гуманітарною допомогою вантажі вагою до 5 тонн у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів, а також вантажі вагою до 22 тонн, якщо вони складаються виключно з товарів, необхідних для запобігання виникненню та поширенню спалахів епідемій або призначених для подолання інших надзвичайних ситуацій.

Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Гуманітарна допомога
NEWS
Київ перед довгими вихідними скували затори: які вулиці варто оминути
Київ перед довгими вихідними скували затори: які вулиці варто оминути
DAILY
Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України