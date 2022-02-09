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В Украине обновят школьную программу по информатике. Пилот стартует с сентября

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украине обновят школьные программы по информатике. Пилотный проект стартует с 1 сентября текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.

Отмечается, что Минцифра и Министерство образования и науки (МОН) совместно с проектом EU4DigitalUA обновят содержание и образовательные ресурсы предмета информатики для школ.

В Минцифре добавили, что до сентября планируют провести следующую работу:

  • проанализировать и обновить содержание предмета информатики;
  • наработать новый подход к методике преподавания информатики;
  • создать базу данных цифровых образовательных ресурсов;
  • дать возможность школьникам и учителям выбирать направления обучения.

Напомним, в декабре прошлого года министр цифровой трансформации Михаил Федоров озвучивал планы по изменению школьных программ преподавания информатики.

Отметим, в ноябре 2021 года Минцифры и общественное объединение "Развитие IT образования" договорились о взаимодействии в развитии IT-образования в Украине.

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