"Устарели лет на 20": в Украине изменят школьные программы информатики

В Украине изменят школьные программы по информатике, поскольку они устарели на 20 лет. Предмет должен соответствовать умениям современных детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова .

По его словам, Минцифры и Министерство образования и науки (МОН) выступили с инициативой обновления школьного предмета "Информатика". Федоров добавил, что уже создана рабочая группа, которая займется обновлением учебных программ.

"Предмет должен соответствовать умениям современных детей, а не отнимать у них интерес к технологиям через программу, которая устарела лет так на 20", - подчеркнул министр.

Он добавил, что современные технологии - важная часть повседневной жизни и цифровая грамотность является жизненно необходимым навыком.

"Учить правильно пользоваться технологиями важно с детства, в частности, в школах на уроках информатики", - резюмировал Федоров.