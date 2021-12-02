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"Устарели лет на 20": в Украине изменят школьные программы информатики

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Киев, Четверг 02 декабря 2021 15:58
"Устарели лет на 20": в Украине изменят школьные программы информатики Фото: в Украине изменят школьные программы информатики (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украине изменят школьные программы по информатике, поскольку они устарели на 20 лет. Предмет должен соответствовать умениям современных детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

По его словам, Минцифры и Министерство образования и науки (МОН) выступили с инициативой обновления школьного предмета "Информатика". Федоров добавил, что уже создана рабочая группа, которая займется обновлением учебных программ.

"Предмет должен соответствовать умениям современных детей, а не отнимать у них интерес к технологиям через программу, которая устарела лет так на 20", - подчеркнул министр.

Он добавил, что современные технологии - важная часть повседневной жизни и цифровая грамотность является жизненно необходимым навыком.

"Учить правильно пользоваться технологиями важно с детства, в частности, в школах на уроках информатики", - резюмировал Федоров.

Напомним, в ноябре Минцифры и общественное объединение "Развитие IT образования" подписали меморандум о партнерстве и договорились о взаимодействии в развитии IT-образования в Украине.

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