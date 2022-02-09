В Украине обновят школьную программу по информатике. Пилот стартует с сентября

В Украине обновят школьные программы по информатике. Пилотный проект стартует с 1 сентября текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.

Отмечается, что Минцифра и Министерство образования и науки (МОН) совместно с проектом EU4DigitalUA обновят содержание и образовательные ресурсы предмета информатики для школ.

В Минцифре добавили, что до сентября планируют провести следующую работу: