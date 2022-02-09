В Украине обновят школьную программу по информатике. Пилот стартует с сентября
Фото: в Украине обновят школьные программы информатики (GettyImages)
В Украине обновят школьные программы по информатике. Пилотный проект стартует с 1 сентября текущего года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.
Отмечается, что Минцифра и Министерство образования и науки (МОН) совместно с проектом EU4DigitalUA обновят содержание и образовательные ресурсы предмета информатики для школ.
В Минцифре добавили, что до сентября планируют провести следующую работу:
- проанализировать и обновить содержание предмета информатики;
- наработать новый подход к методике преподавания информатики;
- создать базу данных цифровых образовательных ресурсов;
- дать возможность школьникам и учителям выбирать направления обучения.
Напомним, в декабре прошлого года министр цифровой трансформации Михаил Федоров озвучивал планы по изменению школьных программ преподавания информатики.
Отметим, в ноябре 2021 года Минцифры и общественное объединение "Развитие IT образования" договорились о взаимодействии в развитии IT-образования в Украине.