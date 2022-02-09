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В Україні оновлять шкільну програму з інформатики. Пілот стартує з вересня

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Київ, Середа 09 лютого 2022 18:14
В Україні оновлять шкільну програму з інформатики. Пілот стартує з вересня Фото: в Україні оновлять шкільні програми інформатики (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Україні оновлять шкільні програми з інформатики. Пілотний проєкт стартує з 1 вересня поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.

Відзначається, що Мінцифра і Міністерство освіти і науки (МОН) спільно з проєктом EU4DigitalUA оновлять зміст і освітні ресурси предмета інформатики для шкіл.

У Мінцифрі додали, що до вересня планують провести наступну роботу:

  • проаналізувати та оновити зміст предмета інформатики;
  • напрацювати новий підхід до методики викладання інформатики;
  • створити базу даних цифрових освітніх ресурсів;
  • дати можливість школярам і вчителям вибирати напрямки навчання.

Нагадаємо, в грудні минулого року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров озвучував плани щодо зміни шкільних програм викладання інформатики.

Відзначимо, в листопаді 2021 року Мінцифри і громадське об'єднання "Розвиток IT освіти" домовилися про взаємодію у розвитку IT-освіти в Україні.

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