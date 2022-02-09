В Україні оновлять шкільну програму з інформатики. Пілот стартує з вересня
Фото: в Україні оновлять шкільні програми інформатики (GettyImages)
В Україні оновлять шкільні програми з інформатики. Пілотний проєкт стартує з 1 вересня поточного року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.
Відзначається, що Мінцифра і Міністерство освіти і науки (МОН) спільно з проєктом EU4DigitalUA оновлять зміст і освітні ресурси предмета інформатики для шкіл.
У Мінцифрі додали, що до вересня планують провести наступну роботу:
- проаналізувати та оновити зміст предмета інформатики;
- напрацювати новий підхід до методики викладання інформатики;
- створити базу даних цифрових освітніх ресурсів;
- дати можливість школярам і вчителям вибирати напрямки навчання.
Нагадаємо, в грудні минулого року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров озвучував плани щодо зміни шкільних програм викладання інформатики.
Відзначимо, в листопаді 2021 року Мінцифри і громадське об'єднання "Розвиток IT освіти" домовилися про взаємодію у розвитку IT-освіти в Україні.