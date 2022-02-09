В Україні оновлять шкільну програму з інформатики. Пілот стартує з вересня

В Україні оновлять шкільні програми з інформатики. Пілотний проєкт стартує з 1 вересня поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.

Відзначається, що Мінцифра і Міністерство освіти і науки (МОН) спільно з проєктом EU4DigitalUA оновлять зміст і освітні ресурси предмета інформатики для шкіл.

У Мінцифрі додали, що до вересня планують провести наступну роботу: