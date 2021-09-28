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В Украине обновили водительское удостоверение и правила его получения: что изменилось

Автор: Дмитрий Левицкий

Во вторник, 28 сентября, вступили в силу изменения в украинское удостоверение водителя, чтобы привести его в соответствие с европейскими требованиями. Среди прочего, было изменено отображение информации об ограничениях в управлении транспортным средством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

Отныне вместо пиктограмм (например, очки) на водительских правах будут коды, используемые в водительских документах в ЕС.

Правительство внесло изменения и в подготовку водителей. В частности, одновременное открытие двух категорий теперь происходит путем сдачи экзаменов только по высшей из них. Но это не относится к категориям B1, B, BE.

"Например, при открытии категорий С и С1 теоретический и практический экзамены сдаются только по категории С", - пояснили в МВД.

Еще одни изменения касаются возврата водительского удостоверения по истечении срока лишения. Водитель, который имел несколько открытых категорий, для возврата прав теперь будет сдавать экзамены только по высшей категории.

Кроме того, при открытии низшей категории или категории с прицепом (ВЕ, В1Е, СЕ, С1Е, DE, D1E) теперь не нужно предоставлять дополнительные документы, чтобы подтвердить навыки управления. Навыки подтверждаются удостоверением водителя.

"Также увеличен срок действия результата успешно сданного теоретического экзамена в сервисном центре МВД. Отныне он действует 2 года, но не дольше, чем срок действия свидетельства об окончании заведения по подготовке водителей транспортных средств", - добавили в министерстве.

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