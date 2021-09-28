В Україні оновили водійське посвідчення та правила його отримання: що змінилося

Відтепер замість піктограм (наприклад, окуляри) на водійських правах будуть коди, які використовуються у водійських документах в ЄС.

Уряд вніс зміни й до підготовки водіїв. Зокрема, одночасне відкриття двох категорій тепер відбувається шляхом складання іспитів лише за вищою з них. Але це не стосується категорій B1, B, BE.

"Наприклад, при відкритті категорій С та С1 теоретичний та практичний іспити складаються тільки за категорією С", - пояснили в МВС.

Ще одні зміни стосуються повернення посвідчення водія після закінчення терміну позбавлення. Водій, який мав декілька відкритих категорій, для повернення прав тепер складатиме іспити лише за вищою категорією.

Крім того, при відкритті нижчої категорії або категорії з причепом (ВЕ, В1Е, СЕ, С1Е, DE, D1E) тепер не потрібно надавати додаткові документи, щоб підтвердити навички керування. Навички підтверджуються посвідченням водія.

"Також збільшено термін чинності результату успішно складеного теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС. Відтепер він діє 2 роки, але не довше, ніж термін дії свідоцтва про закінчення закладу з підготовки водіїв транспортних засобів", - додали у міністерстві.