В Украине обновили карантинные зоны в зависимости от эпидситуации в регионах. Красную зону расширили из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram.

Согласно решению комиссии, в "красную зону", в частности, попали Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Черновцы, Дубно, Острог Измаил.

Новые зоны карантина вступят в силу в 00:00 понедельника, 31 августа.

В красной зоне запрещается работа общественного транспорта, закрываются учебные заведения, в том числе дошкольные и школы. Разрешается только высадка пассажиров из транспорта, который курсирует транзитом, и с межобластного транспорта высадка разрешена.

В оранжевой зоне запрещается деятельность средств размещения (это хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры; прием новых изменений в детские лагеря. При этом ограничения для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и участие не более 100 человек.

В желтой зоне нельзя посещать учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисного вмешательства.

В зеленой зоне действуют следующие ограничения: пребывание в общественных зданиях - лишь в масках или респираторах; проведение массовых мероприятий из расчета не более 1 человека на 5 квадратных метров; кинотеатры могут работать с заполненностью на 50% перевозки пассажиров в общественном транспорте осуществляется только на сидячих местах.

Кроме того, Кабмин 27 августа усилил ограничительные меры на территории областей из-за роста заболеваемости. Запрещается деятельность дискотек, развлекательных заведений (ночных клубов). Кабмин принял постановление, которое запрещает проведение концертов, кроме тех, которые проводятся учреждениями культуры

Ранее РБК-Украина писало, что Кабинет министров закрыл границы на въезд иностранцам до 28 сентября.

Напомним, в Украине продлили карантинное зонирование минимум до 1 ноября.