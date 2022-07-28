В Украине обнаружили первые случаи новой разновидности "Омикрона"

Как отмечают в Минздраве, обнаружение нового вида означает, что коронавирус никуда не исчез и продолжает мутировать.

"Во-вторых, Украина мало чем отличается от европейских стран, где этот подтип активно распространяется", - пишет пресс-служба.

Пока нет достаточно необходимых исследований, чтобы ответить на вопрос, приводит ли этот подтип до большего числа тяжелых случаев заболевания и жертв.

"Однако, по данным ВОЗ, в Европе их количество действительно растет. Пока прямых доказательств связи между этими двумя событиями нет, ведь исследования продолжаются", - добавляет Минздрав.

Получение бустерной дозы повышает образование антител против этого подтипа вируса, отмечает министерство.

"Также исследования клеточного иммунитета указывают, что Т-клетки образованные в теле человека после трех доз мРНК вакцины, сохраняют свою эффективность против штамма "Омикрон". Именно клеточный иммунитет связывают с защитой против тяжелого течения инфекции, госпитализации и смерти", - пишет Минздрав.