В Украине обнаружили активы российских корпораций на почти 8 млрд гривен

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины .

По данным правоохранителей, были установлены 19 украинских компаний, которые находились под контролем российских корпораций, а именно: "Ростеха", "Роснефти", "Газпрома", "Росатома", "РусАла", "Группы ГМС", "Татнефти" и ряда российских банков.

В результате расследования суд изъял более чем 7,75 миллиардов гривен активов РФ и передал их под управление АРМА. Также были переданы объекты движимого и недвижимого имущества, стоимость которых составляет сотни миллионов гривен.