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В Україні виявили активи російських корпорацій на майже 8 млрд гривень

Фото: в Україні виявили активи російських корпорацій на майже 8 млрд гривень (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

В Україні правоохоронці виявили активи найбільших російських корпорацій. Вони контролювали низку українських компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

За даними правоохоронців, були встановлені 19 українських компаній, які перебували під контролем російських корпорацій, а саме: "Ростеху", "Роснафти", "Газпрому", "Росатому", "РусАлу", "Групи ДМС", "Татнафти" і ряду російських банків.

В результаті розслідування суд вилучив більш ніж 7,75 мільярдів гривень активів РФ і передав їх під управління АРМА. Також були передані об'єкти рухомого та нерухомого майна, вартість яких становить сотні мільйонів гривень.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Києві повністю припинив свою роботу торгово-розважальний центр Ocean Plaza. Його головним власником виявилися сім'я і партнери російського олігарха Аркадія Ротенберга.

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