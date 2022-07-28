В Україні виявили активи російських корпорацій на майже 8 млрд гривень

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України .

За даними правоохоронців, були встановлені 19 українських компаній, які перебували під контролем російських корпорацій, а саме: "Ростеху", "Роснафти", "Газпрому", "Росатому", "РусАлу", "Групи ДМС", "Татнафти" і ряду російських банків.

В результаті розслідування суд вилучив більш ніж 7,75 мільярдів гривень активів РФ і передав їх під управління АРМА. Також були передані об'єкти рухомого та нерухомого майна, вартість яких становить сотні мільйонів гривень.