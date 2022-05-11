В Украине облегчили получение водительских прав во время войны: что решил Кабмин

Кабмин упростил процедуру обучения и получения водительского удостоверения в сервисных центрах МВД. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства 10 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кабмина
Постановление "Об обучении водителей и государственной регистрации транспортных средств в период действия военного положения в Украине" предусматривает следующее:
Как сообщалось, в Украине цифровые аналоги водительских прав, технического паспорта и студенческого билета приравняли к бумажным. Соответствующее постановление принял Кабинет министров 29 декабря.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.