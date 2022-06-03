В Украине обанкротился один банк: что будет с деньгами вкладчиков

Национальный банк Украины 2 июня принял решение отнести АО "Мегабанк" к категории неплатежеспособных. Вкладчики - физические лица и ФОПы получат свои деньги в полном объеме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Проблемы в деятельности банка не были вызваны введением военного положения. Они начались задолго до начала войны", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, 3 февраля НБУ отнес АО "Мегабанк" к категории проблемных из-за существенных нарушений в части оценки кредитного рисков, систематического кредитования связанных лиц, значительного объема непрофильных активов на балансе, невыполнения плана докапитализации/реструктуризации по результатам стресс-теста 2021 года.
Однако акционеры АО "Мегабанк" не оказали финансовой поддержки банку для своевременного и в полном объеме выполнения обязательств перед клиентами банка.
Со вступлением в силу закона по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц каждый вкладчик "Мегабанка" (физическое лицо и ФЛП) получит от ФГВФЛ возмещение в полном размере вклада, включая проценты. В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 21 мая 2022 года составляет 4 418,6 млн грн, отметили в пресс-службе.
Доля финучреждения составила 0,46% от чистых активов платежеспособных банков. "Отнесение "Мегабанка" к категории неплатежеспособных никоим образом не влияет на стабильность банковского сектора Украины, который сегодня является устойчивым и платежеспособным", - говорится в сообщении.
По данным НБУ, владельцем 60,74% акций "Мегабанка"является генеральный директор ПАО "Турбоатом" Виктор Субботин.
Напомним, в Украине с 13 апреля вступил в силу закон, согласно которому вкладчикам возместят всю сумму вклада в случае банкротства банка.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.