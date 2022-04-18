В ФГВФЛ обосновали решение ввести 100% гарантию по банковским вкладам

В Украине с 13 апреля вступил в силу закон, согласно которому вкладчикам возместят всю сумму вклада в случае банкротства банка. Руководитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут отмечает, что это мировая практика во время чрезвычайных событий.

"Когда государство принимает такое решение, это говорит о том, что мы четко понимаем, что происходит в банковской системе и чего нам ожидать. Другими словами - ситуация контролируемая настолько, что мы даже приняли решение взять на себя этот риск", - сказала она.

По ее словам, в целом, введение 100-процентной гарантии по вкладам - это не какое-то ноу-хау Украины. Это мировая практика. Она применялась в 1997 году в Японии, затем в 2000 году в Турции, и еще много раз во время кризиса 2008 года. "Такие гарантии заканчиваются тогда, когда заканчиваются кризисные явления", - сказала Рекрут.

Что касается источников покрытия 100% гарантии, то первоочередными являются средства самого Фонда. "Если так произойдет, что некоторые банки станут неплатежеспособными во время действия военного положения, то государство возьмет часть ответственности на себя и разделит с нами риски", - сказала руководитель ФГВФЛ.