В Україні збанкрутував один банк: що буде з грошима вкладників

Національний банк України 2 червня ухвалив рішення про віднесення АТ "Мегабанк" до категорії неплатоспроможних. Вкладники - фізичні особи та ФОПи отримають свої кошти в повному обсязі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

Проблеми в банку

"Проблеми в діяльності банку не були спричинені запровадженням воєнного стану. Вони почалися задовго до початку війни", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, 3 лютого НБУ відніс АТ "Мегабанк" до категорії проблемних через суттєві порушення в частині оцінки кредитного ризиків, систематичне кредитування пов’язаних осіб, значний обсяг непрофільних активів на балансі, невиконання плану докапіталізації/реструктуризації за результатами стрес-тесту 2021 року.

Проте акціонери АТ "Мегабанк" не надали фінансової підтримки банку для своєчасного та в повному обсязі виконання зобов’язань перед клієнтами банку.

Частка фінустанови становила 0,46% від чистих активів платоспроможних банків. "Віднесення "Мегабанку" до категорії неплатоспроможних жодним чином не впливає на стабільність банківського сектору України, який сьогодні є стійким та платоспроможним", - йдеться в повідомленні.

Повне відшкодування вкладів

З набранням чинності законом щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб кожен вкладник "Мегабанку" (фізична особа та ФОП) отримає від ФГВФО відшкодування в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки. Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 21 травня 2022 року становить 4 418,6 млн грн, зазначили в прес-службі.

За даними НБУ, власником 60,74% акцій "Мегабанку" є генеральний директор ПАТ "Турбоатом" Віктор Суботін.