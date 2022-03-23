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Украине нужно противотанковое оружие большой дальности, - Пристайко

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Лондон, Среда 23 марта 2022 13:06
Украине нужно противотанковое оружие большой дальности, - Пристайко Фото: Вадим Пристайко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украине нужно противотанковое оружие большой дальности. При этом он подчеркнул, что украинская армия нуждается в пополнении запасов оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Во-первых, у нас не было достаточно оружия. Итак, у нас заканчивается оружие. Это то, что мы увидим на следующей неделе", - заявил он.

В то же время Пристайко добавил, что президент Владимир Зеленский во время саммита НАТО обсудит новые поставки оружия Украине.

"Завтра президент Зеленский поговорит с НАТО, со всей НАТО, и мы посмотрим, как мы можем пополнить наши запасы и что мы можем иметь, что имеет гораздо больший радиус действия и сильнее, чем когда-либо. У нас достаточно оружия, чтобы сразу остановить танки, когда они к нам приближаются. Но чтобы расчистить нашу землю, нам нужно что-то с гораздо большим расстоянием", - заявил Пристайко.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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