ru ua
Ср, 23 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україні потрібна протитанкова зброя великої дальності, - Пристайко

Новость на русском →
Лондон, Середа 23 березня 2022 13:06
Україні потрібна протитанкова зброя великої дальності, - Пристайко Фото: Вадим Пристайко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Україні потрібна протитанкова зброя великої дальності. При цьому він підкреслив, що українська армія потребує поповнення запасів зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"По-перше, у нас не було достатньо зброї. Отже, у нас закінчується зброя. Це те, що ми побачимо наступного тижня", - заявив він.

Водночас Пристайко додав, що президент Володимир Зеленський під час саміту НАТО обговорить нові поставки зброї Україні.

"Завтра президент Зеленський поговорить з НАТО, з усією НАТО, і ми подивимося, як ми можемо поповнити наші запаси і що ми можемо мати, що має набагато більший радіус дії і сильніше, ніж будь-коли. У нас достатньо зброї, щоб відразу зупинити танки, коли вони до нас наближаються. Але щоб розчистити нашу землю, нам потрібно щось з набагато більшою відстанню", - заявив Пристайко.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вадим Пристайко Війна Росії проти України Збройні сили України
NEWS
28-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
28-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький: Мешканці області не будуть співпрацювати з окупантами
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький: Мешканці області не будуть співпрацювати з окупантами