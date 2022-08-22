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Украине нужно больше экспортировать продукции с глубокой переработкой вместо необработанного сырья, - экономист

Фото: Украине нужно больше экспортировать продукции с глубокой переработкой вместо необработанного сырья (gmk center)
Автор: Александр Мороз

Экономическая политика правительства должна быть нацелена на экспорт продукции с глубокой переработкой вместо необработанного сырья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя центра CMD-Ukraine (Center for market development economy) Игоря Гужву.

"Сейчас, в условиях катастрофического спада экономики, мы должны экспортировать как можно больше продукции с глубокой переработкой, с добавленной стоимостью. Это будет давать стране и экспортную выручку, и налоги, и занятость в регионах. В то же время вывоз необработанного сырья из Украины - почти преступление", - отметил он.

Эксперт привел пример попыток определенных лоббистских групп отменить экспортную пошлину на металлолом.

"Это дефицитное сырье в Украине, которое, во-первых, обеспечивает декарбонизацию украинской металлургии, а во-вторых без нее невозможно производство металлопродукции. Поэтому лом - это ключ к экспорту готовой продукции, без этого сырья ее экспорт будет под угрозой", - подчеркнул Гужва.

Кроме того, экономист напомнил, что экспортная пошлина на металлолом в размере 180 евро за тонну не распространяется на поставки этого сырья в ЕС.

"По сути, украинские ломбарды не имеют никаких препятствий и барьеров для экспорта сырья в страны Евросоюза. Поэтому я вижу попытки "снести" пошлины с тем, что определенные структуры хотят вывозить металлолом в Приднестровье. Напомню, что ранее Украина также вывозили металлолом в Турцию, но пока такой физической возможности нет. Поэтому пытаться экспортировать ценное и дефицитное сырье в российский анклав Приднестровья - не просто аморально, это предательство в условиях широкомасштабной войны с Россией", - констатировал руководитель CMD-Ukraine.

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Экономика Украины