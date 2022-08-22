Україні потрібно більше експортувати продукції з глибокою переробкою замість необробленої сировини, - економіст

"Зараз, в умовах катастрофічного спаду економіки, ми маємо експортувати якнайбільше продукції з глибокою переробкою, з доданою вартістю. Це даватиме країні і експортний виторг, і податки, і зайнятість у регіонах. У той же час вивезення необробленої сировини з України - майже злочин", - зазначив він.

Експерт навів приклад спроб певних лобістських груп скасувати експортне мито на металобрухт.

"Це дефіцитна сировина в Україні, яка, по-перше, забезпечує декарбонізацію української металургії, а по-друге без неї неможливе виробництво металопродукції. Тому брухт - це ключ до експорту готової продукції, без цієї сировини її експорт буде під загрозою", - наголосив І.Гужва.

Крім того, економіст нагадав, що експортне мито на металобрухт у розмірі 180 євро за тону не поширюється на постачання цієї сировини до ЄС.

"По суті, українські брухтарі не мають жодних перешкод та бар'єрів для експорту сировини до країн Євросоюзу. Тому я вбачаю спроби "знести" мито з тим, що певні структури хочуть вивозити брухт до Придністров'я. Нагадаю, що раніше Україна також вивозила металобрухт до Туреччини, але наразі такої фізичної можливості немає. Тому намагатися експортувати цінну та дефіцитну сировину до російського анклаву Придністров'я - не просто є аморальним, це зрада в умовах широкомасштабної війни з Росією", - констатував керівник CMD-Ukraine.