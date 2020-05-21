Украине нужна реформа в сфере обращения с отходами, - Тынный

На сегодня Украина остается единственной страной в Европе, где производители упаковки не несут ответственность за свои отходы.

Об этом в интервью "Перший шпальти" заявил предприниматель, соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (УАВЕ) Игорь Тынный.

"Среднестатистический европеец тратит в год 115-120 евро (это с каждого человека, гражданина) на обращение с его бытовыми отходами. В то же время среднестатистический житель Киева сейчас не тратит даже 5 евро в год. Когда производитель выпускает какую-то продукцию, которую позже надо будет утилизировать (уничтожить, превратить в нечто), он сразу в себестоимость продукции при продаже закладывает определенный процент. Для того, чтобы позже эту ненужную вещь, когда она выйдет за строя, можно было утилизировать. Мы единственная страна в Европе, где не введена никакая ответственность производителей за их продукцию", - отметил бизнесмен.

По словам Тынного, для того, чтобы страна была чистой, нужно, чтобы предприниматели и граждане начали за это платить, "но людям это не нравится, им хочется, чтобы за это кто-то другой заплатил".

Предприниматель также отметил, что сегодня весь цивилизованный западный мир идет по пути утилизации отходов, заботится об экологии и активно развивает зеленую энергетику, отказываясь от традиционных (вредных и экономически затратных) энергогенераций - угольной и атомной.

Комментируя трудности с введением в Украине европейских правил в сфере бытовых отходов и зеленых технологий, Тынный отметил, что на сегодня стране необходимо обновлять законодательство, осовременивать его цивилизованными нормами.

"Я занимаюсь возобновляемой энергетикой в сфере обращения с отходами, то есть мусором. И мне кажется, что украинское законодательство в этом направлении несовершенно его надо переделывать. Это, наверное, не нравится тем игрокам, которые сейчас зарабатывают на традиционной энергетике и не хотят платить за свои отходы и мусор", - отметил соучредитель УАВЕ.

Напомним, ранее Тынный заявлял, что во всех цивилизованных странах, необходима действенная уголовная и административная ответственность за незаконное загрязнения. Также по его мнению, одновременно нужно ввести действенные современные механизмы обращения с упаковкой, сортировкой мусора, запуска рынка вторичного сырья и открытия мусоросжигательных заводов.