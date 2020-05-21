Україні потрібна реформа у сфері поводження з відходами, - Тинний

На сьогодні Україна залишається єдиною країною в Європі, де виробники упаковки не несуть відповідальність за свої відходи.

Про це в інтерв'ю "Першій шпальті" заявив підприємець, співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики (УАВЕ) Ігор Тинний.

"Середньостатистичний європеєць витрачає на рік 115-120 євро (це з кожної людини, громадянина) на поводження з його побутовими відходами. Водночас середньостатистичний мешканець Києва зараз не витрачає навіть 5 євро на рік. Коли виробник випускає якусь продукцію, яку пізніше треба буде утилізувати (знищити, перетворити на щось), він відразу в собівартість продукції під час продажу закладає певний відсоток. Для того, щоб пізніше цю непотрібну річ, коли вона вийде за ладу, можна було утилізувати. Ми єдина країна в Європі, в якій не введена ніяка відповідальність виробників за їхню продукцію", - зазначив бізнесмен.

За словами Тинного, для того, аби країна була чистою, потрібно, щоб підприємці та громадяни почали за це платити, "але людям це не подобається, їм хочеться, щоб за це хтось інший заплатив".

Підприємець нагадав, що сьогодні весь цивілізований західний світ йде шляхом утилізації відходів, дбає про екологію та активно розвиває зелену енергетику, відмовляючись від традиційних (шкідливих та економічно затратних) енергогенерацій – вугільної та атомної.

Коментуючи труднощі із запровадженням в Україні європейських правил в сфері побутових відходів та зелених технологій, Тинний зазначив, що на сьогодні країні необхідно оновлювати законодавство, осучаснювати його цивілізованими нормами.

"Я займаюся відновлювальною енергетикою в сфері поводження з відходами, тобто сміттям. І мені здається, що українське законодавство є в цьому напрямку недосконалим, його треба переробляти. Це, напевно, не подобається тим гравцям, які зараз заробляють на традиційній енергетиці та не хочуть сплачувати за свої відходи і сміття", - зазначив співзасновник УАВЕ.

Нагадаємо, раніше Тинний заявляв, що у всіх цивілізованих країнах, необхідна дієва кримінальна та адміністративна відповідальність за незаконне забруднення. Також на його думку, одночасно потрібно запровадити дієві сучасні механізми поводження з упаковкою, сортуванням сміття, запуску ринку вторинної сировини і відкриття сміттєспалювальних заводів.