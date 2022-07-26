Украине нужна новая программы с МВФ в ближайшее время, - глава НБУ

Глава НБУ Кирилл Шевченко обсудил с главой Банка Англии Эндрю Бейли из перспективы и возможность ввнедерения новой программы с МВФ в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы НБУ Кирилла Шевченко в Facebook.
"Сегодня как никогда нам нужна новая программа сотрудничества с Фондом, что станет дополнительным инструментом для достижения макроэкономической стабильности и движущей силой для структурных реформ", - написал он.
Шевченко также выразил надежду на поддержку со стороны центробанка Англии в этом вопросе.
Ранее заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук заявил, что Украина заинтересована во внедрении новой программы с Международным валютным фондом, однако фонд пока не готов к решительным шагам в той ситуации, в которой оказалась Украина.
Напомним, по прогнозу НБУ, в 2023-2024 годах ожидается дальнейшая активная работа с международными финансовыми организациями, в том числе запуск новой программы МВФ для поддержания платежного баланса и макроэкономической стабильности.
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