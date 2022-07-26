Украине нужна новая программы с МВФ в ближайшее время, - глава НБУ

Глава НБУ Кирилл Шевченко обсудил с главой Банка Англии Эндрю Бейли из перспективы и возможность ввнедерения новой программы с МВФ в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы НБУ Кирилла Шевченко в Facebook .

"Сегодня как никогда нам нужна новая программа сотрудничества с Фондом, что станет дополнительным инструментом для достижения макроэкономической стабильности и движущей силой для структурных реформ", - написал он.

Шевченко также выразил надежду на поддержку со стороны центробанка Англии в этом вопросе.

Ранее заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук заявил, что Украина заинтересована во внедрении новой программы с Международным валютным фондом, однако фонд пока не готов к решительным шагам в той ситуации, в которой оказалась Украина.