Україні потрібна нова програми з МВФ найближчим часом, - голова НБУ

Голова НБУ Кирило Шевченко обговорив з головою Банку Англії Ендрю Бейлі з перспективи та можливість запровадження нової програми з МВФ найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови НБУ Кирила Шевченка у Facebook .

"Сьогодні як ніколи нам потрібна нова програма співпраці з Фондом, що стане додатковим інструментом для досягнення макроекономічної стабільності та рушійною силою для структурних реформ", - написав він.

Шевченко також висловив сподівання на підтримку з боку центробанку Англії в цьому питанні.

Раніше заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив, що Україна зацікавлена у запровадженні нової програми з Міжнародним валютним фондом, однак фонд поки що не готовий до рішучих кроків в тій ситуації, в якій опинилася Україна.