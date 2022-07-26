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Україні потрібна нова програми з МВФ найближчим часом, - голова НБУ

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Україна, Вівторок 26 липня 2022 14:20
Україні потрібна нова програми з МВФ найближчим часом, - голова НБУ Фото: голова НБУ Кирило Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Голова НБУ Кирило Шевченко обговорив з головою Банку Англії Ендрю Бейлі з перспективи та можливість запровадження нової програми з МВФ найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови НБУ Кирила Шевченка у Facebook.

"Сьогодні як ніколи нам потрібна нова програма співпраці з Фондом, що стане додатковим інструментом для досягнення макроекономічної стабільності та рушійною силою для структурних реформ", - написав він.

Шевченко також висловив сподівання на підтримку з боку центробанку Англії в цьому питанні.

Раніше заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив, що Україна зацікавлена у запровадженні нової програми з Міжнародним валютним фондом, однак фонд поки що не готовий до рішучих кроків в тій ситуації, в якій опинилася Україна.

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, у 2023-2024 роках очікується подальша активна робота з міжнародними фінансовими організаціями, у тому числі запуск нової програми МВФ для підтримки платіжного балансу та макроекономічної стабільності.

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