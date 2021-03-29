Украине нужна дорожная карта экологической модернизации промышленности, - эксперт

"Это колоссальные затраты. Например, коксовая батарея стоит где-то 400 с лишним миллионов долларов. Нормативный срок ее службы 30 лет. Она 10 лет проработала. Это как предполагается? Завалить ее и построить новую? Это миллиарды долларов необходимы. Необходима какая-то дорожная карта постепенного перехода", - сказал Старовойт.

Он подчеркнул: если законопроект о промышленных выбросах будет принят в нынешнем виде, серьезно пострадает коксохимическая, а за ней - и смежные отрасли.

"Это (закрытие коксохимических предприятий, - ред.) за собой тянет сразу доменное производство, выплавку чугуна. Выплавка чугуна тянет за собой выплавку стали. А выплавка стали тянет за собой производство проката. И так далее", - объяснил Старовойт.

По его мнению, законопроект нуждается в доработке, как минимум, в части сроков реализации и размеров штрафов за превышение норм выбросов.

"Пока за превышение нормативов выбросов можно ввести не драконовские, а какие-то адекватные штрафы, которые будут идти на экологические потребности. По-разумному надо подходить", - считает Старовойт.

