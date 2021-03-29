Україні потрібна дорожня карта екологічної модернізації промисловості, - експерт

"Це колосальні витрати. Наприклад, коксова батарея коштує десь 400 з гаком мільйонів доларів. Нормативний термін служби 30 років. Вона 10 років пропрацювала. Це як передбачається? Завалити її й побудувати нову? Це мільярди доларів необхідні. Необхідна якась дорожня карта поступового переходу", - сказав Старовойт.

Він підкреслив: якщо законопроект про промислові викиди буде прийнятий у нинішньому вигляді, серйозно постраждає коксохімічна, а за нею - й суміжні галузі.

"Це (закриття коксохімічних підприємств, - ред.) тягне за собою відразу доменне виробництво, виплавку чавуну. Виплавка чавуну тягне за собою виплавку сталі. А виплавка сталі тягне за собою виробництво прокату. І так далі", - пояснив Старовойт.

На його думку, законопроект потребує доопрацювання, як мінімум, в частині термінів реалізації та розмірів штрафів за перевищення норм викидів.

"Поки за перевищення нормативів викидів можна ввести не драконівські, а якісь адекватні штрафи, які будуть йти на екологічні потреби. По-розумному треба підходити", - вважає Старовойт.