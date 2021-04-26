Украине нужен неотложный план преодоления экономического и медицинского кризисов, - Рудык

За время пандемии власть показала свою несостоятельность в организации противодействия распространению COVID-19 и преодолению последствий эпидемии в экономике и медицине. Стране нужен неотложный план преодоления этих кризисов.

"Стране нужен прагматичный и профессиональный план преодоления кризиса. Поэтому мы с коллегами регистрируем проект постановления Верховной рады о первоочередных шагах, которые должна сделать власть для преодоления медицинского кризиса. Кроме того, "Голос" предложил антикризисный экономический план и предлагает коллегам в Раде поддержать его", - заявила Рудык.

Для того чтобы стабилизировать ситуацию в экономике и медицинской сфере, по ее мнению, нужно осуществить пять неотложных шагов.

"Первый - отставка Максима Степанова, который полностью провалил работу на посту министра. Провалена и организация вакцинации, и обеспечение больниц. Хотя Верховная рада с этим решением опаздывает почти на год, но лучше поздно чем никогда", - подчеркнула лидер "Голоса".

Второй - полная ревизия работы Министерства здравоохранения, который провалил организацию лечение от коронавируса, а также своевременную организацию массовой вакцинации.

"Офис генерального прокурора должен осуществить расследование фактов нарушения при использовании средств Фонда борьбы с коронавирусом, установленных Государственной аудиторской службой Украины", - добавила Рудык.

Третий - создание реалистичного плана вакцинации, который подкреплен реальными соглашениям с поставщиками, а также проведение адекватной информационной кампании.

Четвертый - обеспечение больниц кислородом и всем необходимым оборудованием, обеспечение всех медицинских работников обещанными дополнительными выплатами, а также без задержек выплачивать больничные в случае болезни коронавирусом.

"И пятый шаг - по порядку, а не по значению - поддержка экономики на время карантинных ограничений. Антикризисный пакет "Голоса" для экономики - законопроект №5346 - поддержали более 20 бизнес-ассоциаций, сотни предпринимателей, за которыми стоят десятки тысяч работников. Он должен быть проголосован Верховной радой. Мы должны действовать быстро и эффективно, чтобы выйти из этого кризиса сильнее как государство и общество", - резюмировала Рудык.