Україні потрібен невідкладний план подолання економічної та медичної криз, - Рудик

За час пандемії влада довела свою неспроможність в організації протидії поширенню COVID-19 та подоланню наслідків епідемії в економіці та медицині. Країні потрібен невідкладний план подолання цих криз.

Про це заявила лідер партії "Голос" Кіра Рудик на сайті політсили.

"Країні потрібен прагматичний та професійний план подолання кризи. Тож ми з колегами реєструємо проект постанови Верховної ради про першочергові кроки, які має зробити влада для подолання медичної кризи. Крім того, "Голос" запропонував антикризовий економічний план та пропонує колегам у Раді підтримати його", - заявила Рудик.

Для того, щоб стабілізувати ситуацію в економіці та медичній сфері, на її думку, потрібно здійснити п'ять невідкладних кроків.

"Перший - відставка Максима Степанова, що повністю провалив роботу на посаді міністра. Провалено і організацію вакцинації, і забезпечення лікарень. Хоча Верховна рада з цим рішенням запізнюється майже на рік, але краще пізно ніж ніколи", - наголосила лідер "Голосу".

Другий - повна ревізія роботи Міністерства охорони здоров'я, який провалив організацію лікування від коронавірусу, а також своєчасну організацію масової вакцинації.

"Офіс генерального прокурора має здійснити розслідування фактів порушення під час використання коштів Фонду боротьби з коронавірусом, встановлених Державною аудиторською службою України", - додала Рудик.

Третій - створення реалістичного плану вакцинації, що підкріплений реальними угодами з постачальниками, а також проведення адекватної інформаційної кампанії.

Четвертий - забезпечення лікарень киснем та всім необхідним обладнанням, забезпечення всіх медичних працівників обіцяними додатковими виплатами, а також без затримок виплачувати лікарняні в разі хвороби на коронавірус.

"І п'ятий крок - за порядком, а не за значенням - підтримка економіки на час карантинних обмежень. Антикризовий пакет "Голосу" для економіки - законопроект №5346 - підтримали понад 20 бізнес-асоціацій, сотні підприємців, за якими стоять десятки тисяч працівників. Він має бути проголосований Верховною радою. Ми маємо діяти швидко та ефективно, щоб вийти з цієї кризи сильнішими як держава та суспільство", - резюмувала Рудик.